PORDENONE Dopo l'offensiva lanciata dai sindaci contro Poste Italiane - e le successive prese di posizione politiche di parlamentari e consiglieri regionali - sui ritardi della corrispondenza e sui disagi negli sportelli in particolare dei Comuni più piccoli scende in campo il sindacato degli stessi portalettere. «Non possiamo non essere d'accordo su un possibile ritorno al recapito quotidiano della corrispondenza sul territorio del Friuli occidentale, ma crediamo che la generalizzazione che si sta facendo anche attraverso un clamore mediatico abbia delle inevitabili ripercussioni su tutti i lavoratori postali pordenonesi che con grande professionalità e dedizione svolgono quotidianamente la propria mansione». Insomma, il sindacato dei postali della Cisl tutela il lavoro degli operatori postali che - nella dura vertenza che si è aperta - rischia di essere messo in discussione.

I DISSERVIZI

«Si è raccontato di veri, ma anche di presunti, disservizi sul territorio. Molto spesso gli uffici e i portalettere - sottolinea Gianfranco Parziale, segretario provinciale di Slp-Cisl - svolgono anche una funzione sociale. Ci piacerebbe che i sindaci e i politici parlassero anche di questo». Ma il sindacato va un po' indietro con la memoria e ricorda le battaglie solitarie (meno di due anni fa) quando Poste decise di fare partire il servizio a giorni alterni nella Destra Tagliamento. «Ci spiace ricordare - ancora la categoria postali Cisl - che il modello di consegna a giorni alterni era partito in via sperimentale nel 2016, previsto da un decreto dell'anno precedente che modificava il servizio e stabiliva anche una pesante riduzione del contributo statale per lo svolgimento del servizio universale. Il sindacato ha potuto solo gestire gli effetti di quelle scelte limitando le ricadute negative per lavoratori e utenti. In quel periodo, nel 2018 in particolare, organizzammo diversi incontri anche con il prefetto di Pordenone e chiedemmo il sostegno di tutti i sindaci della provincia. Peccato che ad aderire furono meno di una decina». Ma non solo. L'organizzazione sindacale dei portalettere aggiunge: «Per non parlare di quando siamo rimasti da soli a lottare contro una privatizzazione di Poste Italiane fatta per racimolare poche risorse economiche». Il sindacato avrebbe magari gradito prima l'appoggio dei sindaci. «Abbiamo dovuto gestire la situazione. Nell'ultimo periodo, con alcuni accordi sulle politiche attive del lavoro, siamo riusciti a ottenere una quarantina di assunzioni a tempo indeterminato consentendo di migliorare una situazione difficile».

LE DIFFICOLTÀ

Sul recapito permangono alcune difficoltà. «Ma - sottolinea la Slp - le situazioni di criticità sono dovute soprattutto alle assenze imprevedibili o a picchi di corrispondenza. Stiamo lavorando per un servizio sempre più efficiente e, battagliando con l'Azienda, siamo riusciti a trattare a livello decentrato valorizzando le peculiarità dei territori. Per questo le generalizzazioni di questi giorni - spiega Parziale - favoriscono un clima di allarmismo diffuso che si ripercuote ingiustamente su tutti i lavoratori e rischia di creare inutili tensioni. Inoltre, occorre ricordare che Poste non ha più il monopolio e che nel nostro territorio operano altre sei agenzie di recapito. Senza ombra di dubbio i portalettere di Poste sono degli ottimi professionisti che andrebbero maggiormente rispettati».

