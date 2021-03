TRASPORTI

PORDENONE La vertenza dei dipendenti dell'Atap si inasprisce. Non è bastata la proclamazione dello stato di agitazione dell'ottobre scorso. E nemmeno la prima iniziativa di sciopero dell'8 febbraio scorso. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti di Cgil, Cisl e Faisa hanno deciso di proclamare un nuovo sciopero per l'8 marzo. Lo stop previsto per lunedì prossimo sarà però di 24 ore (salvo le fasce di garanzia nei percorsi urbano ed extraurbano) e non di sole 4 ore come era stata la protesta di un mese fa.

SCUOLE GARANTITE

Tra i servizi garantiti vi sarà anche quello del trasporto scolastico: i bus dell'Atap garantiranno il trasporto degli studenti (in collaborazione con le società private come sta avvenendo dal gennaio scorso secondo il piano che era stato raggiunto con Prefettura e Regione) delle scuole superiori della provincia. Le motivazioni dello sciopero degli autisti dei bus sono legate alle problematiche derivanti dalle nuove percorrenze e dai nuovi orari introdotti nell'autunno scorso dopo l'entrata in vigore del nuovo contratto regionale del trasporto pubblico locale. In nodo fondamentale - secondo le organizzazioni del personale Atap - è «la difficoltà nel rispettare gli orari con le nuove percorrenze e i rischi conseguenti». Il problema è evidente, ma gestibile, in questa fase di emergenza sanitaria con un traffico ridotto sulle strade della città e della provincia di oltre il 40 per cento. «Ma è necessario ragionare in prospettiva e - sottolinea il sindacato - prevedere un assetto delle corse e degli orari per quando la situazione tornerà alla normalità». Nelle settimane scorse, la parte tecnica dell'azienda, una soluzione era stata anche individuata. Era infatti stato previsto un turno di lavori in più che consentiva agli autisti un margine almeno per garantire le partenze se non gli arrivi. «Ma quella soluzione individuata - sottolineano Cgil, Cisl e Faisa - non è stata recepita dalla direzione tecnica con la quale non c'è stato ancora alcun confronto». I lavoratori lasciano la porta aperta a una possibile revoca dello sciopero, ma attendono una convocazione dal vertice aziendale o dalle istituzioni.

LA FERMATA

Ma se non ci sarà alcun segnale l'8 marzo sarà stop: i mezzi Atap rimarranno in garage. Tranne che per le corse garantite: nella linea urbana (dalle 6 alle 9 e dalle 12,30 alle 15,30) e nella linea extraurbana (dalle 6 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 16). Saranno inoltre garantite le corse speciali per gli utenti con disabilità, il collegamento con gli aeroporti e la corsa per il Cro di Aviano.

d.l.

