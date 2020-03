LE ASSUNZIONI

PORDENONE La Regione verso l'assunzione straordinaria di circa trecento operatori sanitari in tutti gli ospedali della Regione. La comunicazione è arrivata dopo un incontro che il vicegovernatore regionale e assessore alla Sanità Riccardo Riccardi ha avuto con le organizzazioni sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil Sanità. Le nuove risorse - in aggiunta a quelle già previste precedentemente all'emergenza - saranno 66 medici, otto medici radiologi, 173 infermieri e 74 operatori socio-sanitari.

GLI ODONTOIATRI

Nella giornata di ieri anche gli odontoiatri hanno deciso di tenere aperti gli studi dentistici soltanto per garantire le urgenze. Di fatto l'attività è stata dunque ridotta al minimo. La decisione è arrivata dopo l'ultimo decreto governativo che ha allargato le restrizioni. L'Albo degli odontoiatri che fa parte dell'Ordine professionale dei medici - in accordo con le due associazioni sindacali degli stessi, Andi e Aio - ha emanato una direttiva nella quale tutti i colleghi vengono invitati a ridurre l'attività ai casi indifferibili e a modulare con responsabilità gli accessi degli studi odontoiatrici. «È una direttiva - ha spiegato Alessandro Serena, presidente regionale, oltre che provinciale, dell'Albo degli odontoiatri - alla quale la maggioranza dei colleghi si sta adeguando. Abbiamo deciso di tenere aperti gli studi al fine di dare risposte solamente ai casi di urgenza in modo da sgravare in questo modo i colleghi ospedalieri e le strutture che sono impegnate nella gestione dell'emergenza». Nel Friuli occidentale gli odontoiatri iscritti all'Ordine sono circa 350, mentre gli studi dentistici sono circa duecento. La stragrande maggioranza degli odontoiatri ha deciso di attenersi alla direttiva.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA