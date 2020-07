VERSO LA SVOLTA

PORDENONE Dopo le lunghe settimane di tensione nelle relazioni con il personale e con le organizzazioni sindacali e dopo la visita dell'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi qualcosa si muove. Non è un caso infatti se proprio ieri l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, guidata dal direttore generale Joseph Polimeni, ha annunciato di voler procedere alla stipula di 65 contratti interinali e all'assunzione di sei medici per la Medicina Interna e per il Dipartimento delle Dipendenze. «A seguito delle cessazioni di diverse figure professionali avvenute nel tempo - afferma una nota dell'Asfo - per l'incremento dei carichi lavorativi conseguenti alle necessità determinatesi a causa dall'emergenza Covid-19, e per l'approssimarsi del piano ferie estive, l'Azienda ha adottato idonee misure per il reclutamento di personale per la copertura dei posti vacanti. Con proprio decreto, l'Asfo, ha disposto la prosecuzione del personale somministrato già presente al suo interno e l'attivazione di altri nuovi rapporti di lavoro, per un totale di 65 contratti interinali. Con questo provvedimento l'Asfo risponde alla necessità di acquisizione in tempi rapidi delle risorse umane necessarie a garantire la continuità delle attività sia in ambito sanitario e assistenziale, sia in ambito amministrativo», prosegue il testo. Per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di Medicina Interna e di due di Dirigente Medico, l'Asfo ha provveduto a determinare le assunzioni programmate. Con queste ultime sei assunzioni stabili di medici si sana una situazione che da molto tempo viene segnalata come molto pesante.

«Prendiamo atto che vi sono - ha commentato il sindacalista della Cgil Sanità Pierluigi Benvenuto - dei segnali che qualcosa si sta muovendo. E questi segnali arrivano dopo la mobilitazione del personale della settimana scorsa. Non è però ancora chiaro quanti saranno i nuovi contratti, oltre alle conferme dei lavoratori somministrati in scadenza. Per questo chiediamo che, oltre agli annunci, la direzione generale ci convochi per riaprire un tavolo in cui affrontare tutti i problemi che abbiamo sottolineato anche con la mobilitazione del personale. Chiediamo date e dati precisi».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA