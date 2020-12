VERSO LA SVOLTA

PORDENONE Come anticipato ieri, era stato lui stesso a chiederlo: «Fatemi essere il primo». E così è stato. Luciano Clarizia (in foto), 59 anni e presidente dell'Ordine regionale delle professioni infermieristiche, sarà il primo vaccinato pordenonese contro il Covid-19. Domenica mattina, nella sede della Protezione civile di Palmanova (orario da definire), si farà iniettare una delle prime 265 dosi della Pfizer che arriveranno nelle prossime ore in Fvg. Un simbolo che diventa un messaggio, direttamente dal capo degli infermieri della regione.

IL RACCONTO

«Si tratta di un evento storico - spiega Clarizia - e sentivo di dover essere il primo, per il ruolo che rappresento. Tutti gli infermieri dovranno fare lo stesso, per dire stop alla pandemia e soprattutto perché siamo noi, prima di tutti, a conoscere questo mostro da vicino, tutti i giorni. È un punto di partenza per iniziare a vivere normalmente tra qualche mese, siamo all'inizio della vittoria di una guerra». Clarizia ci tiene a convincere anche gli scettici: «Il vaccino è sicuro, ed efficace al 95 per cento. Le eventuali reazioni allergiche sono del tutto normali. Alcuni dicono che sia statio sviluppato troppo in fretta? Non è vero, hanno fatto la differenza le risorse immense impegnate per sconfiggere la pandemia».

L'EMOZIONE

Clarizia dovrebbe essere abituato agli aghi, ai vaccini, ai camici dei medici e dei colleghi. Ma stavolta è diverso: «Lo vedo come uno splendido regalo di Natale, che dovrà essere lo stesso per tutti nel tempo. Viviamo l'inizio della fine di un bruttissimo incubo. Ci vorrà tempo, certo, ma entro l'estate avremo molti vaccinati e inizieremo a vedere davvero i risultati della campagna. Tra i colleghi vedo un atteggiamento collaborativo: c'è la volontà di vaccinarsi».

RESTRIZIONI

«Il vaccino - prosegue - ci lancia un messaggio: tra un po' di tempo potremo abbandonare i sacrifici che stanno facendo e ritorneremo finalmente a vivere normalmente. Supereremo sia i blocchi alla mobilità che i limiti alla libertà, e anche la grave crisi economica. Ecco qual è, ora, la responsabilità di tutti gli infermieri».

Dopo Clarizia, sarà la volta anche di Lucio Bomben, titolare del Dipartimento di prevenzione dell'ospedale di Pordenone. Ieri altra giornata-fiume per Michele Chittaro, direttore sanitario dell'AsFo e coordinatore per il Fvg della campagna vaccinale. Oggi si conoscerà il calendario orario delle vaccinazioni che si terranno domenica a Palmanova. Nelle prossime ore arriveranno le fiale della Pfizer, scortate dall'esercito. A vaccinare le prime 265 persone saranno infermieri che successivamente si occuperanno anche della prima fase dell'immunizzazione di massa tra il personale sanitario.

