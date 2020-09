VERSO LA FUSIONE

PORDENONE Un sistema fieristico unico e coeso che possa rappresentare adeguatamente tutte le realtà del Fvg. Un soggetto che, passando non necessariamente attraverso una fusione ma con la Regione incaricata di accompagnare l'operazione, semplificandola e snellendola, entro sei mesi sia in grado di gettare le basi per un futuro basato sulle eccellenze e sulle esperienze territoriali già esistenti, tutelando l'occupazione, aprendosi anche al bacino dell'intrattenimento e dei servizi, nonché regalando una preziosa vetrina alle imprese locali. Questa la visione generale emersa a Trieste durante i lavori della II Commissione consiliare. La giunta ha ribadito di voler accompagnare e velocizzare il processo di valorizzazione del comparto senza dimenticarsi dei singoli territori, evidenziando anche che Regione (che, nell'ultimo assestamento di bilancio, ha già inserito un finanziamento di circa mezzo milione di euro) ed Enti pubblici non devono e non vogliono appesantire il percorso. Un sistema fieristico unico costituirà solo un punto di partenza e sarà seguito da ulteriori interventi di sostegno per uscire da una crisi iniziata nel 2008 e che la pandemia ha ulteriormente aggravato. Tutti gli interventi sono stati concordi riguardo la necessità di rivedere le realtà storiche e di prendere spunto dalle grandi concentrazioni nazionali (come quelle di Milano o l'asse Bologna-Rimini che, dopo l'inglobamento di Modena, sta trattando con Parma e ha già assorbito anche Vicenza) per confrontarsi in maniera concreta a livello internazionale. A parte le cinque realtà nazionali più importanti, tutte le altre sono coordinate attraverso la commissione Fiere in rete dalla stessa Pordenone Fiere che potrebbe quindi rivestire il ruolo di punto di riferimento in piena e armonica sinergia con Udine e Gorizia. Tutti concordi, in primis i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pordenone, Udine e Martignacco, che non c'è più tempo da perdere. Sono state sottolineate anche le potenzialità degli spazi fieristici utilizzabili a Udine dove sono disponibili quasi 10 milioni di euro (3 da investire su 4 progetti urgenti come i servizi igienici, gli altri da utilizzare in seguito, una volta definite le vocazioni del piano strategico) per una serie di ristrutturazioni in grado di valorizzare un crocevia di interessi.

