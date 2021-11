Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE È arrivato l'effetto dei 600 e più contagi al giorno sugli ospedali del Friuli Venezia Giulia. E la regione, che si avvicina al picco dei contagi (nell'ultima settimana i casi sono cresciuti ancora, ma in maniera ancora meno evidente rispetto a quanto accaduto nei periodi di riferimento precedenti) ora teme che lo scivolamento in arancione in un lasso di tempo non così lungo. Cioè nell'arco di due settimane. Dieci...