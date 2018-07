CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO I CONGRESSIPORDENONE Gli scenari nel partito sono ancora molto nebulosi e confusi. Ma - in attesa di quello che sarà deciso a livello nazionale in merito a congresso ed eventuali primarie - il Pd regionale e locale getta le basi per la fase congressuale. E procede sulla base delle scadenze che si era dato nei mesi e nelle settimane scorse. Bruciano ancora le sconfitte delle ultime lezioni della primavera scorsa, ma il partito deve riprendere un cammino che lo porterà a nuovi assetti. Quali saranno? È ancora prematuro da capire, ma...