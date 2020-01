Verdi, trovato l'equilibrio in consiglio Dentro Verdichizzi (Fi) e Fregona (Lega)

LE NOMINE

PORDENONE Nuovo giro di nomine nel consiglio di amministrazione del Teatro Verdi: nel governo del teatro entrano Giuseppe Verdichizzi e Davide Fregona, entrambi espressione della Regione, che prendono il posto dei parlamentari pordenonesi Franco Dal Mas (Forza Italia) e Massimiliano Panizzut (Lega), le cui disegnazioni erano state decise temporaneamente dopo l'insediamento della giunta Fedriga in Regione. Verdichizzi e Fregona sono stati formalmente nominati consiglieri di amministrazioni lo scorso 2 dicembre. Giuseppe Verdichizzi, già assessore provinciale e afferente al partito di Forza Italia, è uomo politico di lungo corso a Pordenone nonché libero professionista nel settore immobiliaristico e referente del coordinamento provinciale di Confedilizia. Legato al settore culturale, Davide Fregona, è personalità molto attiva nell'ambito delle iniziative musicali, direttore del concorso pianistico internazionale Piano Fvg, nonché tra gli ideatori di Musicae il distretto culturale del pianoforte (presieduto da Dory Deriu Frasson) e curatore della manifestazione Legno Vivo di Sacile. Fregona inoltre è stato uno dei candidati sindaci per le comunali di Budoia dello scorso maggio, supportato dalle liste Lega Salvini e Proposta civica. Si tratta di due nomine che mantengono l'equilibrio nell'espressione politica regionale come i precedenti consiglieri. Giuseppe Verdichizzi e Davide Fregona completano dunque il cda che è composto anche da Giovanni Lessio (che lo presiede) e da Teresa Tassan Viol entrambi espressione del Comune di Pordenone cui spetta anche la nomina del presidente, e da Stefano Pace in rappresentanza della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Il cda nella nuova composizione rimarrà in carica fino al 30 luglio 2021 in quanto la durata dell'incarico (che per tutti e cinque è a titolo gratuito) è di quattro anni. Risalgono al 31 luglio 2017 le nomine di Lessio e Tassan Viol mentre la conferma di Pace è successiva, del 2 febbraio 2018. I cinque consiglieri sono espressione dei soci fondatori (all'epoca anche la Provincia di Pordenone, la cui abolizione per legge regionale ha implicato un lavoro di modifica dello statuto). Completa l'organo direttivo il collegio dei revisori dei conti composto da Gianfranco Manfrin (che ne è presidente), Patrizia Minen e Vasco Bernardi. Nella scorsa stagione il Verdi di Pordenone ha registrato 277 giorni di apertura e 397 utilizzi degli spazi per 53mila presenze per attività proprie. I ricavi del conto economico del Teatro Verdi nel 2018 ammontavano a oltre 2,6 milioni di euro (tra incassi e contributi) con una gestione in equilibrio tanto da aver chiuso il bilancio con un utile positivo di circa 4500 euro.

Valentina Silvestrini

