MALTEMPO

PORDENONE Vento, pioggia, neve e temperature in picchiata hanno caratterizzato la giornata di ieri, ultima domenica in zona arancione prima di un cambio di colore, il rosso, che caratterizzerà la nostra regione almeno per due settimane.

Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dopo le richieste giunte alla sala operativa del comando di Pordenone. I comuni maggiormete colpiti dal maltempo sono stati Aviano, Caneva, Fontanafredda, San Vito, Zoppola, Azzano Decimo e Pinzano al Tagliamento. Tutti i distaccamenti provinciali, si legge nella nota dei vigili del fuoco, sono stati coinvolti nelle operazini di messa in sicurezza di alberi abbattuti da forte vento, linee elettriche e telefoniche danneggiate.

In particolare sono stati segnalate rimozioni di alberi lungo la strada provinciale Pedemontana ad Aviano, tra Marsure e Giais, la messa in sicurezza di parti pericolanti di un tetto di un edificio disabitato a San Vito e la verifica di una copertura in eternit di un capannone a Caneva che, a causa del vento, ha fatto cadere alcune lastre su una pertinenza privata limitrofa.

La neve è tornata a cadere in Piancavallo imbiancando strade e montagne fino alla Bornass, e in alcune zone si sono registrate anche grandinate senza danni.

