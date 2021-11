Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EDILIZIA SCOLASTICAPORDENONE Venti milioni per mettere in sicurezza le scuole della città. Soldi che, a meno di sorprese, saranno a disposizione dell'amministrazione Ciriani per attuare, nei prossimi anni, un restyling corposo che interesserà, in particolare, i quartieri. Senza dimenticare, poi, la necessità di ampliare la Rosmini di Villanova con due nuove classi che, una volta realizzate, verranno messe a disposizione degli studenti....