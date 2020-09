PORDENONE Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 467 (14 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Ieri sono stati rilevati 20 nuovi contagi, di questi 5 nel Friuli occidentale. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.923: 1.495 a Trieste, 1.251 a Udine, 867 a Pordenone e 297 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.107, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 440. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, ieri a Cordovado per partecipare a un evento in cui il Comune premiava i volontari che hanno operato nell'emergenza, ha ribadito la necessità di non drammatizzare la fase che stiamo vivendo con asintomatici e contagi di importazione (il Fvg è la regione con il più alto tasso di contagi da importazioni del Paese), ma neppure di sottovalutare. Il comportamento dei cittadini sarà determinante per garantire al Paese di adottare l'unica cosa possibile: la convivenza con il virus, avendo rispetto per se stessi per chi sta vicino. L'elemento del contagio da importazione - come ha messo in evidenza l'esponente della Giunta Fedriga - presenta poi sul territorio regionale la dinamica del contagio dal contagio, da affrontare anche con la solidarietà nazionale in un'ottica di equilibrio, buon senso e facendo tesoro dell'esperienza vissuta».

