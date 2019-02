Venezuela, anche i partiti alla marcia silenziosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MARCIAPORDENONE Marcia silenziosa a sostegno dei connazionali in Venezuela prevista per oggi alle 18. Il corteo - organizzato dalla Libera Camera delle categorie economiche e dal Comune - partirà da viale Mazzini, attraverserà piazza Cavour e giungerà davanti al municipio. Alla manifestazione ha annunciato la sua adesione anche Forza Italia. «Saremo presenti - ha detto la consigliera regioanale Mara Piccin - rigorosamente senza simboli di partito». «Forza Italia sin da subito - ha aggiunto il senatore Franco Dal Mas, che non potrà...