IL BLITZ

PORDENONE Avevano approfittato di Pordenonelegge, e del suo pubblico, per provare a vendere la loro merce non controllata e soprattutto non autorizzata. E tra le varie cianfrusaglie che proponevano ai clienti inaspettati, c'erano anche libri, proprio nel bel mezzo del festival letterario. A tre venditori ambulanti, però, non è andata bene: sono stati pizzicati e fermati dalla polizia locale di Pordenone e Cordenons, e ora per loro è stato proposto il Daspo urbano, che dovrà essere autorizzato dalla Questura. Gli agenti della polizia locale hanno identificato i tre venditori ambulanti non in regola con i permessi e hanno sequestrato centinaia di capi quali calzini, fazzoletti, bracciali, collane e libri. I soggetti, di varie nazionalità (tutti stranieri) e senza licenza per il commercio, sono stati fermati soprattutto nelle zone del centro mentre tentavano di vendere gli oggetti, tra i quali molti libri. Nel complesso sono state elevate sanzioni per 20mila euro, sequestrata merce per un valore stimato di alcune centinaia di euro e per i soggetti verrà richiesto un ordine di allontanamento dal territorio comunale.

Sono inoltre state identificate tre persone intente a chiedere la questua, che si aggiravano per i tavolini esterni dei pubblici esercizi in pieno centro, infastidento gli avventori. Per loro sono scattate immediatamente le sanzioni ed il Daspo urbano.

INCIDENTI

Nell'ambito dei servizi di viabilità organizzati all'interno della cornice di sicurezza predisposta dal Questore di Pordenone per la manifestazione XXI Edizione di Pordenonelegge, la polizia locale di Pordenone-Cordenons è intervenuta per il rilievo di sette sinistri stradali, tra i quali si segnalano quattro con il ferimento delle persone coinvolte.

