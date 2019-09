Vende l'auto su Facebook, catturato latitante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICERCATOPORDENONE Un post su Facebook e Eugen Razvan Postolea è finito in carcere. La squadra catturandi dei Carabinieri di Pordenone lo stava cercando dal 2 gennaio scorso, data in cui la Procura ha emesso un ordine di carcerazione. Deve infatti espiare 3 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione per uso di atto falso commesso a Udine nel 2007, ricettazione e falsificazione di carte di credito commessi a Pordenone nel 2009; fraudolenta distruzione della cosa propria assicurata commesso a Pordenone nel 2009; infine, una rapina impropria avvenuta...