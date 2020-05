Dura lex sed lex dicevano i latini. Ma le leggi, per essere rispettate, devono essere ragionevoli rimarca il presidente degli Artigoani di Pordenone, Silvano Pascolo. E' stato un errore in buona fede quello commesso dalla fiorista Maria Giovanna De Biasio, del resto nel momento in cui diventa possibile andare a trovare i propri cari scomparsi, magari anche a causa del coronavirus, senza nemmeno averli potuti accompagnare, non è quello lo stesso momento in cui si possono acquistare i fiori da deporre accanto alle lapidi, per mesi lasciate prive di un segno di affetto a causa delle sanificazioni? Comprendiamo quindi prosegue Pascolo l'errore in buona fede commesso dall'imprenditrice che non ha riflettuto sul divieto di lavoro festivo, pensando solo a come fare al meglio il proprio lavoro. Per questo è l'impegno del presidente degli artigiani pordenonesi abbiamo contattato l'imprenditrice per offrirle concretamente il sostegno dell'associazione facendoci carico del pagamento della sanzione che le è stata imposta. La fiorista era stata sanzionata dalla polizia locale il primo maggio perché aveva aperto il proprio chiosco davanti al cimitero nonostante le disposizioni in vigore imponessero alle attività economiche di restare chiuse nei giorni festivi. Per essere in grado di offrire a coloro che si recavano quel giorno in cimitero una discreta varietà di fiori da deporre sulle tombe, Maria Giovanna aveva speso oltre 200 euro, incassandone solo 48.

