Test rapidi nelle scuole elementari e medie che svolgono lezioni in presenza al fine di allargare l'attività di screening su alunni e personale. La Regione ha avviato la campagna a Trieste e nell'Isontino. Ma nelle prossime settimane sarà interessato anche il Friuli occidentale. I primi riscontri sono già più che positivi, così a Trieste si è deciso di partire subito. Venerdì scorso sono stati fatti i primi tamponi covid per la campagna di prevenzione nelle scuole con didattica in presenza: infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ovvero asili, elementari e medie. L'Asugi , azienda sanitaria giuliano isontina, ha intrapreso, in via sperimentale, uno screening con test antigenico rapido, rivolto ad alunni, docenti, personale scolastico. Per gli alunni è necessario l'assenso di un genitore. I test, gratuiti e su base volontaria, si fanno per ora solo per la provincia di Trieste. I test, un centinaio circa, hanno interessato una scuola elementare, ieri si è proseguito con un altro istituto. La prossima settimana dovrebbero partire le adesioni anche nell'isontino. Obiettivo: cercare positivi asintomatici. Una accelerazione ai test nelle scuole è stata data dall'arrivo della variante inglese del virus, molto più diffusa, dicono i virologi, nella popolazione giovanile, con la presenza di molti asintomatici. Una volta avviata la sperimentazione dall'Asugi l'attività di screening secondo quanto previsto dalla Regione si allargherà anche alle altre province.

