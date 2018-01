VANDALISMI PORDENONE Vandalismi al Bronx e ragazzi sorpresi con piccole dosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VANDALISMIPORDENONE Vandalismi al Bronx e ragazzi sorpresi con piccole dosi di marjuana in auto nella notte di Capodanno. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale guidata da Stefano Rossi che ha svolto un'intensa attività sulle arterie cittadine, in particolare in concomitanza con le festività e soprattutto del Capodanno. In proposito, sono state elevate due sanzioni per mancata revisione delle vetture, cinque per superamento dei limiti di velocità, una per mancato uso delle cinture di sicurezza e due per mancanza...