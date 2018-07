Vandali in azione nella stalla pronta a ospitare alpaca e lama

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAVESIODomenica amara per Edoardo Braida, giovane allevatore di alpaca e lama che sta ristrutturando una vecchia stalla dove, dal prossimo hanno, troveranno casa i suoi animali. Ieri mattina, alle 8.30, quando è arrivato sul luogo di lavoro struttura si è accorto subito che era accaduto qualcosa.LA TESTIMONIANZA«Mi sto spostando in questa zona e sto sistemando quella che diventerà la stalla - racconta al telefono il giovane allevatore -. Fortunatamente non ci sono ancora gli animali, perchè con quello che è successo durante la notte...