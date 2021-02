IL LUTTO

PORDENONE Si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vallenoncello, i funerali di Giovanni Battista Sist, 69 anni, ex dipendente del Comune di Pordenone, in pensione da tre anni. Residente da sempre a Vallenoncello, nella borgata delle famiglie Sist, era un conosciuto e stimato professionista per essere stato 45 anni responsabile del servizio acquedotto di Pordenone e zone limitrofe. Se ne è andato vinto da un tumore che gli era stato diagnosticato solo due mesi fa. Le sue condizioni sono peggiorate all'inizio di febbraio quando è stato ricoverato al Policlinico San Giorgio. Inutili le cure: nel giro di pochi giorni la malattia ha spento il sorriso di Gianni così lo chiamavano tutti. La famiglia, la moglie Liliana, il fratello Beniamino e la sorella Claudia, ringraziano il dottor Stefano Castagna del Policlinico per l'assistenza e le cure prestate. Lo ricordano gli amici: «Aveva affrontato la malattia con tenacia - dicono -, voleva vivere, ce l'ha messa tutta fino alla fine, senza mai perdere il sorriso». Commoventi le parole per ricordare il loro amico: «Sei stata una persona speciale, onesta nei sentimenti. Conoscerti è stato un onore, volerti bene assolutamente semplice. Grazie per l'amico prezioso che sei stato. Ciao Gianni, ci mancherai infinitamente».

Lo ricorda la comunità di Vallenoncello con affetto e vivo cordoglio: «Nei momenti liberi, Gianni, dava una mano nelle iniziative delle associazioni di volontariato. Una brava persona, attenta e vicina nei momenti di bisogno, generoso. Nella borgata si trova un'edicola dedicata alla Madonna, lui si occupava della sua manutenzione e di cambiare la lampadina quando si bruciava. Ma non solo, era un amico sincero, amato da tutti».

