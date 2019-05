Valcucine, morto il fondatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUTTOPORDENONE (rs) È morto ieri mattina Franco Corbetta (in foto), 84 anni, uno dei soci fondatori della pordenonese Valcucine, azienda stimata e conosciuto a livello mondiale. Franco, deceduto dopo una breve malattia, lascia la moglie Vitaliana e i figli Emidio e Maria Cristina. Grande il cordoglio in azienda dove viene ricordato come un grande uomo di altri tempi che con testa e cuore ha sempre creduto nella vera forza della sua squadra. Lo ricordiamo con rispetto ed affetto per la sua generosità e bontà. Assieme a Giovanni Dino...