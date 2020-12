VALCELLINA

BARCIS Torna alla normalità la vita in Valcellina. La perturbazione più violenta, in termini di precipitazioni, degli ultimi 30 anni, ha fatto tremare i valligiani, ma alla fine si è potuto tirare un enorme sospiro di sollievo. Grazie alla prevenzione, realizzata ovunque, in montagna, dal 2002 in poi, non si sono registrati gravi danni.

IL CELLINA

Il problema principale resta il Cellina, a nord dell'abitato di Barcis. Se la sopraelevazione della carreggiata ha eliminato il rischio di esondazioni alla confluenza con il Varma, resta insoluto quello dell'alveo del grande fiume nell'area che sta ora ospitando il cantiere per la costruzione della viabilità sulla destra del lago. Sembra proprio questa l'unica soluzione: quando il bypass sarà ultimato, si potrà procedere con lo sghiaiamento del letto, letteralmente invaso da milioni di metri cubi di inerti in eccesso. Proprio la scorsa settimana c'era stato un sopralluogo del vicepresidente Riccardi, assieme ai vertici di Fvg Strade e del Consorzio Cellina Meduna. L'opera avrà un costo di 4,9 milioni di euro. L'avanzamento del cantiere procede nel rispetto del cronoprogramma ed entro l'estate il ponte sarà transitabile. Il prossimo step prevede il rinforzo e l'allargamento del ponte Antoi. È prevista anche la realizzazione di un percorso dedicato per i pedoni e le biciclette, e la sistemazione dell'area antistante il ristorante. Una volta terminata, l'opera assolverà una funzione indispensabile per la tutela dell'abitato di Barcis nell'intervento di sghiaiamento dell'invaso ha commentato il sindaco Claudio Traina, che ha aggiunto come gioverà anche all'economia montana pordenonese perché agevolerà il collegamento di Piancavallo con la Valcellina.

RECORD

È stata proprio Barcis ad aggiudicarsi il primato di località con la maggiore quantità di pioggia nel corso dell'evento estremo: sono caduti 772 millimetri. Significa che, per ogni singolo metro quadrato, si sono abbattuti al suolo 772 litri di acqua. Fa spavento solo a dirlo. Seguono in questa particolare graduatoria Chievolis di Tramonti di Sopra (660), Prescudin (ancora Barcis) e Lesis (Claut) rispettivamente con 641 e 628. A questa bomba d'acqua si deve aggiungere la discreta quantità di neve che giaceva al suolo da settimane e che è stata spazzata via aumentando la portata dei torrenti.

ERTO

La situazione è sotto controllo - ha garantito anche il sindaco di Erto e Casso Antonio Carrara -: le strade sono state liberate dalle frane che si erano abbattute nel weekend. Anche le comunicazioni telefoniche sono state ripristinate. Ringrazio i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile che hanno fatto un lavoro straordinario. Assieme alla chiusura della regionale 251 a Barcis - tratto impraticabile per oltre 48 ore -, il blocco della strada per Longarone, nella notte tra sabato e domenica, aveva determinato di fatto l'isolamento del comune reso famoso dai romanzi di Mauro Corona, assieme a Cimolais e Claut.

PIANCAVALLO

Per la gioia degli amanti degli sport e dei panorami invernali, Piancavallo si è risvegliata ieri sotto una coltre bianca spessa parecchie decine di centimetri. Se la pioggia delle 72 ore precedenti aveva spazzato via le nevicate di novembre e dei primi di dicembre, la coda della perturbazione ha lasciato in eredità una fitta nevicata che regala un panorama di rara bellezza. Gli operatori si augurano sia il preludio a una stagione di rilancio: si riparte dal 7 gennaio, ma adesso che sono stati rimossi i divieti di spostamenti tra Comuni, tutti i possessori di seconde case possono salire in quota per riaprire le loro dimore in vista delle vacanze natalizie, tenendo ben presente le limitazioni.

Lorenzo Padovan

