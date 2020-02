TERRITORIO DEVASTATO

PORDENONE A seguito della tempesta Vaia di fine ottobre 2018 anche il territorio pordenonese ha subito notevoli danni.

Il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna da parte sua ha subito segnalato alla Regione alcuni interventi di sua competenza necessari per la messa in sicurezza del territorio.

Il Commissario delegato, nominato per l'emergenza, a seguito degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018 con successivi provvedimenti, ha accolto le richieste del Consorzio ed ha finanziato le opere ritenute ad alto rischio per la pubblica incolumità urgenti e necessarie.

Dopo la progettazione e le relative gare d'appalto i lavori stanno ora procedendo speditamente.

Si tratta di lavori di ripristino delle condotte irrigue a servizio di aree in frazione di Solimbergo, con sostituzione della condotta di diametro 400 e suo consolidamento con micropali, per un importo complessivo di 520.000 euro; lavori urgenti alla condotta acquedotto di Maniago e Consorzio Nip oltre alla rimozione del legname dall'invaso di Ravedis per una spesa di 275.000 euro; lavori di completamento delle condotte dell'acquedotto di Maniago e Consorzio Nip oltre al completamento della protezione della sponda sinistra del torrente Cellina (per un importo pari a 1,4 milioni) ed il 1° lotto del consolidamento dell'argine sinistro del fiume Livenza mediante la realizzazione di un diaframma in palancole di acciaio della lunghezza di 12, 10 e 8 metri infisse con un mezzo meccanico nel corpo arginale del fiume e la sistemazione delle chiaviche di scarico nei Comuni di Brugnera, Prata e Pasiano per un di importo complessivo di 6,6 milioni.

In questi ultimi giorni la Protezione Civile ha affidato al Consorzio Cellina Meduna l'incarico tecnico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza relativo all'intervento urgente denominato consolidamento delle arginature del fiume Livenza 2° lotto, per un importo complessivo di 4,4 milioni, in quanto il personale del Consorzio sta già eseguendo il 1° lotto di un intervento simile immediatamente a valle del tratto interessato dal secondo lotto ed i lavori hanno già preso il via.

Entro l'anno i cinque interventi in capo al Consorzio - garantisce il Cellina Meduna - saranno ultimati.

