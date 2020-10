PROTEZIONE

TRIESTE Una campagna diversa, perché all'influenza si aggiunge il Covid. Una campagna complicata, perché ci si aspetta una domanda maggiore ma allo stesso tempo si è alle prese con un problema nazionale, legato alla difficoltà di approvvigionamento delle scorte. Un'operazione necessaria, perché distinguere l'influenza dal Covid sarà la vera partita dell'autunno, più importante ancora della recrudescenza del contagio, che per ora non sta provocando il sovraccarico del sistema sanitario. È sotto questa luce che ieri in Regione è stata presentata la campagna del vaccino anti-influenzale 2020.

I NUMERI

Il viepresidnete Riccardi ha ricordato i numeri dell'approvvigionamento vaccinale di quest'anno con 100mila dosi in più (in tutto 346mila) rispetto al 2019, con l'allargamento delle categorie a rischio partendo dagli over 60 e comprendendo i bambini dai sei mesi ai 6 anni. Per quel che riguarda la dotazione alle farmacie destinata alla vendita alle persone che non rientrano nelle categorie a rischio, Riccardi ha spiegato che intanto verranno messe a disposizione alcune migliaia di dosi, in attesa di vedere l'andamento generale della campagna e poi eventualmente modulare una richiesta di ulteriore fornitura all'ente governativo. Proprio intervenendo sul tema, il rappresentante dei medici di medicina generale, Doriano Battigelli, ha riconosciuto il risultato conseguito dalla Regione di aver acquistato in anticipo una quantità significativa di vaccino che consente di partire in tempi rapidi con la campagna. «Il soggetto che grazie al vaccino non manifesta sintomi evita di sentirsi male e di essere ricoverato. Non solo, può evitare anche la quarantena preventiva. Dobbiamo evitare di mettere sotto pressione gli ospedali e i pronto soccorso. Abbiamo la potenzialità di evitare saturazione delle risorse per i tamponi». Lo ha detto il capo del board anti-Covid della Regione, il professor Fabio Barbone rimarcando l'importanza della campagna vaccinale. La dottoressa Tolinda Gallo, invece, ha posto l'accento sui numeri degli ultimi anni: nel 2019 la copertura delle fasce a rischio è stata del 60 per cento, mentre ora si punta al 75 per cento. Bassi i numeri legati alla popolazione generale, con percentuali che non arrivano al 20 per cento. Definite «inaccettabili», invece le quote molto ridotte (circa il 25 per cento) di vaccinati tra gli operatori sanitari».

I PROBLEMI

Il vero nodo riguarda i vaccini acquistabili nelle farmacie da chi non rientra nelle fasce a rischio. Al momento ogni farmacia ne può avere solo qualche decina. «Il problema - ha sottolineato Riccardi - è legato alla produzione a livello internazionale. Chiediamo che il governo si rivolga all'estero».

IN PROVINCIA

Per garantire la massima adesione alla campagna vaccinale, l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale si è attivata in molteplici direzioni: consolidamento del sistema di vaccinazione tramite i medici di medicina generale che dovranno vaccinare anche i pazienti della fascia 60-65 anni; istituzione di un rapporto con i pediatri di libera scelta che saranno coinvolti nella vaccinazione degli utenti 0-6 anni; previsione di una offerta attiva del vaccino alla popolazione target anche negli ospedali in caso di accesso per ricovero. Tenuto conto della necessità di garantire spazi sicuri per questa attività, l'Asfo, attraverso i Distretti, garantirà un supporto logistico a quei medici che prestano la loro opera in studi che non consentono un adeguato distanziamento. La regia dell'intera operazione è affidata al Dipartimento di prevenzione e al Dapa che forniranno le informazioni e le modalità di segnalazione di qualsiasi evento avverso alla vaccinazione.

