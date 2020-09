L'OPERAZIONE

PORDENONE Il piano c'è già. Metterlo in pratica però sarà un'altra cosa. Servirà un'organizzazione senza falle, mai vista prima. L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale si prepara all'operazione autunnale legata alle vaccinazioni anti-influenzali, un passaggio chiave nella lotta al Covid-19. Sì, perché saper distinguere le due malattie in fase diagnostica sarà fondamentale per evitare di intasare il sistema sanitario. Ecco perché in questi giorni i vertici dell'Asfo stanno limando il piano, che in realtà è già sul tavolo delle direzioni e dei dipartimenti.

I DETTAGLI

In Friuli Venezia Giulia arriveranno 350mila dosi di vaccino, 80mila delle quali finiranno proprio in provincia di Pordenone. Si partirà verosimilmente dal primo ottobre, e sarà una corsa contro il tempo, o meglio contro il virus, quello normale dell'influenza. Addentrandosi nei meandri del piano dell'Azienda sanitaria, si comprendono le complessità dell'operazione. Come sempre, ad occuparsi delle vaccinazioni anti-influenzali saranno innanzitutto i medici di medicina generale, più vicini di tutti ai pazienti sul territorio. Quest'anno, però, conterà soprattutto sapere dove saranno effettuate le vaccinazioni. E sul tavolo ci saranno tre possibilità concrete. La prima riguarda la cosiddetta giornata dei vaccini: ogni 15 giorni i medici di base dovrebbero dedicare un turno di lavoro solo alla prevenzione, sospendendo il resto delle operazioni di routine. In alternativa si penserà a palestre o auditorium nei vari comuni, e ci sono già stati molti Enti che hanno dato la loro disponibilità in tal senso. La terza opzione riguarda la possibilità di attrezzare gli studi associati dei medici (e in provincia ce ne sono diversi, sparsi sul territorio) con delle tende all'esterno, per concentrarvi le attività di vaccinazione. Si tratterà in ogni caso di mettere in campo risorse e capacità organizzativa. In regia, come sempre, il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, già impegnato quotidianamente nella lotta al contagio.

GLI OBIETTIVI

In una stagione particolare come questa, si punta ad arrivare almeno a un 70 per cento della copertura vaccinale dei pazienti più a rischio, cioè i bambini da zero a sei anni e le persone con età superiore ai sessanta anni.

