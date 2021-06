Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Al via da oggi le prenotazioni per la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 15 anni. Dalle 12 si aprono le agende per prenotare le vaccinazioni anti Covid-19 utilizzando le dosi Pfizier a favore dei giovni cittadini ricompresi nella fascia di età tra i 12 anni compiuti e i 15 anni, «come da autorizzazione Aifa», ha precisato ieri il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Le...