La campagna vaccinale prosegue, e per ora l'inoculazione delle seconde dosi a medici e infermieri del Friuli Venezia Giulia non sta incontrando intoppi. Grazie all'accantonamento delle fiale (il 30 per cento delle forniture di gennaio, come da comunicazione di dicembre della gestione commissariale) e all'arrivo delle 7mila dosi di mercoledì, è al momento possibile mantenere il ritmo delle iniezioni, che si aggira attorno alle mille al giorno. In provincia di Pordenone ieri sono state somministrate circa 200 dosi. Altrettanti operatori sanitari tra sette giorni (il tempo affinché la risposta immunitaria diventi massima) potranno dirsi completamente protetti dal rischio di sviluppare gli effetti clinici del Covid-19. Si proseguirà anche oggi e domani, ma probabilmente anche domenica. A Pordenone è stata vaccinata per la seconda volta anche la dottoressa Laura De Santi, primario del Pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli. Era stata la prima a ricevere la dose della Pfizer quando anche in ospedale a Pordenone era stata avviata la campagna di vaccinazione. Ora la Regione attende la fornitura di 10.500 dosi che è prevista per lunedì, quando stando alle rassicurazioni il ritmo delle consegne dovrebbe tornare normale, dopo i ritardi della settimana corrente.

