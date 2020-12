VACCINI

PORDENONE A lanciare l'allarme, proponendo però allo stesso tempo anche una soluzione, è Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei medici. Si tratta in realtà di un'opinione condivisa tra i professionisti della medicina generale, e anche di una convinzione che aleggia all'interno dell'ospedale: «Se l'operazione legata ai vaccini anti-Covid sarà affidata ai Dipartimenti di prevenzione, e in particolare a quello di Pordenone, si rischia un grave fallimento». Una spia rossa importante, quella accesa dai medici di base, che non vuole essere un attacco agli esperti pordenonesi della prevenzione, bensì una fotografia dello stato dell'arte.

I PROBLEMI

Le prime dosi, quelle che arriveranno anche in Friuli Venezia Giulia già prima della fine del 2020 (il calendario, suggerito dal governo e dall'Ue, prevederebbe la partenza il 27 dicembre), non potranno essere somministrate dal personale reclutato dalla gestione commissariale dell'emergenza, perché di fatto le nomine non sono ancora partite. In regione dovrebbero essere i Dipartimenti di prevenzione ad occuparsi delle prime somministrazioni del vaccino della Pfizer. Ma è qui, su questo punto, che si annidano i dubbi dell'Ordine dei medici. «Non vogliamo in alcun modo attaccare i colleghi della prevenzione - spiega Lucchini - ma se vogliamo far fallire in partenza l'operazione vaccini, allora affidiamola ai Dipartimenti. Sappiamo che gli esperti vogliono fare tante cose e impegnarsi per combattere la pandemia, ma per fare tante cose ci vogliono altrettante risorse, che in questo momento non ci sono». Il riferimento corre al tracciamento saltato (e solo ora, per giunta in parte, recuperato), alla cronica carenza di personale, ai ritardi e alla difficoltà di esaminare i tamponi, fattori che ancora oggi intaccano la reputazione della sanità pordneonese. «Ci sono ancora persone - prosegue la nota dell'Ordine dei medici della provincia - che attendono il proprio tampone molecolare da 16 giorni. L'aggiunta del carico di lavoro relativo alla vaccinazione potrebbe risultare deleterio ai fini del controllo della pandemia».

LA PROPOSTA

Ma come detto, dallo stesso Ordine da cui parte l'accusa, viene sfornata anche una possibile soluzione. «A inoculare il vaccino - è la proposta - siano i medici di medicina generale. Già all'inizio della prima ondata avevamo chiesto di poter fare i tamponi, e la sanità si è mossa solo nel bel mezzo della seconda ondata. Per i vaccini siamo pronti, non sprechiamo risorse e non aumentiamo ancora il lavoro in settori che già non riescono a gestire i carichi attuali. Abbiamo appreso - prosegue ancora Lucchini - che dalla seconda fase della campagna vaccinale arriverà il personale inviato dalla gestione commissariale. È una buona notizia che però porta a una seconda riflessione: questi 12mila infermieri e 3mila medici dov'erano sino ad oggi? Fa piacere che ora ci siano, ma forse sarebbero serviti anche prima. In ogni caso per ora dovremo arrangiarci, e i medici di base sono già pronti a tornare in prima linea. Ci basta un segnale». Pronti a tornare in servizio per le vaccinazioni anche medici in pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA