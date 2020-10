COVID E BAMBINI

PORDENONE Nella macchina della prevenzione dell'influenza stagionale quest'anno, per la prima volta in quanto nelle categorie a rischio sono finiti anche i bambini da sei mesi a sei anni, ci sono anche i pediatri di libera scelta. Per i vaccini loro sono pronti, ma diversi sono gli ostacoli ancora da superare per poter partire in maniera organizzata nella campagna vaccinale. Le dosi arrivano con il contagocce, tanto che diversi pediatri non sono ancora riusciti ad avere nemmeno la prima tranche di antidoti. Non c'è ancora un protocollo con l'Azienda sanitaria che stabilisca esattamente le regole della profilassi per i più piccoli. Inoltre, non c'è stata - come da loro richiesto - la possibilità di essere affiancati solo in alcune giornate da dedicare alle vaccinazione da assistenti sanitarie. Insomma, l'attività per la copertura vaccinale dei bimbi fio a sei anni nel territorio del Friuli occidentale stenta a decollare.

IL PARADOSSO

«Il nodo principale - sottolinea Sergio Masotti, responsabile regionale della Fimp, il sindacato dei pediatri di libera scelta - è quello dell'approvvigionamento. Le dosi arrivano con il contagocce. Sia chiaro, questo dipende più dalla case farmaceutiche e dalla grande richiesta di quest'anno che dall'Azienda sanitaria. Avevamo chiesto la collaborazione di assistenti sanitarie che però non sarà possibile. Avevamo anche chiesto alla direzione aziendale di stilare un protocollo con alcune regole fondamentali per la somministrazione dei vaccini. Ma stiamo ancora attendendo di essere convocati per stabilire insieme come procedere». Il rappresentante dei pediatri parla di diverse criticità ancora aperte. Mentre una risposta e una soluzione dall'Asfo sono arrivate in merito alla messa a disposizione di alcuni locali nei distretti sanitari territoriali dove quei pediatri che (per motivi legati alla disposizione e quindi della sicurezza anti-Covid) non possono eseguire le vaccinazioni nei loro studi potranno procedere con la somministrazione dei vaccini. Proprio nel territorio dove la disponibilità dei pediatri è stata maggiore (sfiora il 70 per cento dei medici dei bambini) rispetto ad altre aree territoriali della regione restano ancora aperte diverse problematiche.

I TAMPONI

Nella Destra Tagliamento i pediatri sono 34. Facendo due conti ciascun medico dovrebbe vaccinare circa 400-450 bambini assistiti. «Per questo - aggiunge Masotti - prima si risolvono le questioni aperte e prima tutti sono messi nelle condizioni di poter partire con la campagna antinfluenzale». Ma proprio mentre si cerca di mettere a regime la vaccinazione si ipotizza - potrebbe prevederlo il nuovo decreto del governo - il coinvolgimento dei pediatri (oltre a quello dei medici di famiglia) nella diagnostica attraverso i tamponi da effettuare direttamente sui bambini. «Ancora - fa sapere il responsabile regionale del sindacato dei pediatri - non c'è nulla di ufficiale e non vi è stato un nostro coinvolgimento. Le cose da chiarire sono molte, a cominciare dal tipo dei tamponi che possono essere quelli rapidi o quelli tradizionali molecolari. In ogni caso, per fare un tampone su un bambino ci vuole circa mezz'ora. Un tempo che rischierebbe di paralizzare tutte le altre attività legate al nostro ruolo, compresa quella della vaccinazione».

d.l.

