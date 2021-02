LA CAMPAGNA

PORDENONE Il Friuli Venezia Giulia supera quota 100mila somministrazioni di vaccino. Si tratta sia di pazienti che hanno ricevuto prima e seconda dose (perlopiù personale sanitario e anziani delle case di riposo) che persone che hanno invece ottenuto solamente la prima iniezione e che devono attendere per considerarsi pienamente al sicuro. Ma è comunque un traguardo. Il primo. Nel dettaglio, gli operatori sanitari vaccinati sono 55.035 in tutta la regione, mentre il personale non sanitario ma gravitante attorno al mondo degli ospedali ammonta a 16.661 persone. Sono già 14.758, invece, gli anziani con più di ottanta anni che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino della Pfizer. Nelle case di riposo sono state effettuate (e quasi terminate) 10.686 iniezioni dell'antidoto. Chiudono la lista gli insegnanti, con 1.993 iniezioni, e le forze dell'ordine con 507 persone a cui è stato dato il vaccino. Si tratta di dati destinati ad aumentare già nelle prossime ore. A marzo, inoltre, è atteso un aumento delle consegne dei vaccini di circa il 30 per cento rispetto a febbraio.

ISTRUZIONE

Adesioni ben oltre le attese per il vaccino dedicato a insegnanti e dipendenti del mondo della scuola. Per questo mercoledì e ieri mattina non si riuscivano più a prenotare appuntamenti. Il problema è stato risolto creando altre date nei centri prelievo di San Vito, Sacile, Spilimbergo e Pordenone.

L'EVOLUZIONE

«La significativa adesione registrata dimostra l'efficienza dell'organizzazione del sistema sanitario regionale e la consapevolezza diffusa, anche tra gli operatori delle forze dell'ordine, che la vaccinazione rappresenta al momento la vera unica arma per sconfiggere il virus» Lo ha detto ieri a Trieste il vicepresidente con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che, assieme all'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti e al prefetto di Trieste Valerio Valenti, ha partecipato all'ospedale di Cattinara alle operazioni di vaccinazione anti-Covid delle forze dell'ordine. Nel dettaglio, 350 persone appartenenti alle varie articolazioni dello Stato che saranno richiamati per la seconda dose il 18 e il 19 maggio.

Appuntamento lunedì alle 14 a Pordenone, invece, per la vaccinazione con AstraZeneca di magistrati e personale del Tribunale cittadino. Le iniezioni sono programmate al Dipartimento di prevenzione di Torre.

