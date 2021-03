La polemica sui vaccini sprecati, quelli non utilzzati a causa di disdette dell'ultima ora delle prenotazioni, era arrivata in consiglio regionale attraverso il consigliere del Pd Nicola Conficoni. Poi si erano aggiunte altre richieste di chiarimenti presentate non solo da operatori della sanità, ma anche da amministratori pubblici. I numeri delle disdette in regione sono pochi, ha assicurato il presidente Massimiliano Fedriga, e comunque quasi mai si tratta di ultraottantenni che invece all'appuntamento con la vaccinazione si presentano puntual. E pochi sono anche gli insegnanti che, dopo l'allarme lanciato per i possibili effetti collaterali (non dimostrati) del vaccino AstraZeneca, hanno rinunciato alla loro dose.

Comunque il Friuli Venezia Giulia ha già approntato e sta seguendo una sorta di piano anti-spreco, come informa lo stesso presidente della Regione. «Abbiamo sempre un piano B, una lista di persone che appartengono alla categoria prevista, ultraottantenni piuttosto che insegnanti, che sono d'accordo ad anticipare l'appuntamento. Sono avvertite in tempo reale della disponibilità immediata alla vaccinazione e questo permette di non sprecare dosi preziose». In alcuni ambiti, però, si segnalano ancora problemi in quanto non ci sarebbero piani per i vaccini non utilizzati.

