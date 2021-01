LA CAMPAGNA

PORDENONE È record di vaccinazioni in 24 ore in Friuli Venezia Giulia. E anche in ospedale a Pordenone è stato toccato il numero massimo di iniezioni da quando - il 30 dicembre - è iniziata la vera e propria campagna di immunizzazione per il personale sanitario. Oggi, inoltre, via alle punture agli ospiti di Casa Serena: saranno immunizzati 162 anziani su 215. Ieri in regione sono state vaccinate più di 1.492 persone (record), tra medici e infermieri, nei cinque poli specializzati di Pordenone, Udine, Trieste, Tolmezzo e Monfalcone. Si è arrivati a un utilizzo delle dosi del 41,5 per cento. All'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone sono state iniettate 350 dosi di vaccino Pfizer, mai così tante in un solo giorno. La capacità teorica giornaliera del Friuli Venezia Giulia arriva a 1.800 dosi al giorno, per un totale di quasi 12mila fiale a settimana. «E quando sarà il momento - ha detto il vicepresidente Riccardi - il personale scolastico dovrà avere la priorità». Fedriga, infine, ha lanciato l'appello: «L'agenzia europea autorizzi nuovi vaccini, non possiamo andare avanti solo con Pfizer e Moderna». E intanto le adesioni dei professionisti segnano un calo rispetto al boom iniziale, complice anche il fine settimana festivo.

ANZIANI

«Ci stiamo già attivando con il Governo centrale per sciogliere il nodo del consenso informato per gli anziani ospiti nelle Rsa che non sono in grado di decidere per se stessi e che non hanno un amministratore di sostegno ma, nel mentre, è importante che le strutture raccolgano il consenso informato delle persone che possono essere vaccinate e che sono in grado di esprimerlo così che si possa procedere con l'immunizzazione: unica attuale forma di contrasto al contagio», ha detto il vicepresidente Riccardi. «Il sistema sanitario è pronto per avviare la campagna di vaccinazione dentro le strutture ma - ha detto - le stesse devono dare evidenza delle informazioni necessarie per procedere». Nella residenza di San Vito un terzo dei dipendenti è pronto a farsi vaccinare, ma è un dato ottimo, considerando che molti degli altri sono appena guariti dal Covid. «Raggiungeremo la nostra piccola immunità di gregge», ha detto il direttore Alessandro Santoianni.

