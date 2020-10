FABBRICHE SICURE

PORDENONE Sono oltre cento le aziende associate a Confindustria Alto Adriatico che fino a oggi hanno aderito alla campagna volta a incentivare il vaccino antinfluenzale all'interno delle fabbriche. Complessivamente sono, per ora visto che l'adesione prosegue, circa ottomila i lavoratori che hanno prenotato il vaccino sul posto di lavoro, seimila nel pordenonese e duemila nell'area giuliano-isontina. L'obiettivo della campagna - promossa da Confindustria e da Cgil, Cisl e Uil anche attivando gli Organismi paritetici territoriali costituti sul territorio come modello nazionale durante l'emergenza del lockdown - è di arrivare a diecimila lavoratori. Non è stato nascosto che vi è un problema nell'approvvigionamento delle dosi. Due sono i canali aperti: con la Regione che potrebbe destinare una quota parte di vaccini e con Farmindustria nazionale che potrebbe riservare al sistema confindustriale alcune scorte. «Su questo fronte noi - ha assicurato il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti - siamo i primi della lista».

PROFILASSI IN AZIENDA

«Vaccinarsi è molto importante per più ragioni ha sottolineato il presidente : eventuali sintomi influenzali sarebbero immediatamente riconducibili al Covid19, con evidenti vantaggi dal punto di vista clinico-terapeutico; potrebbe presentarsi una contemporanea infezione causata da entrambi i virus capace di mettere in crisi anche cosiddetti soggetti non deboli. Noi, con il sistema che abbiamo messo in piedi, puntiamo a tutelare al massimo la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie nel buon senso e nel rispetto delle regole di prevenzione». Le vaccinazioni, il cui costo sarà interamente a carico delle imprese, saranno effettuate in collaborazione con la Cooperativa dei Medici di base e della Croce Rossa affinché nessuno resti escluso. «È bene - ha sottolineato il segretario Cgil, Flavio Vallan - che con gli organismi territoriali paritetici si riesca a lavorare anche sulla sicurezza sociale dei lavoratori. Noi la nostra parte la facciamo, sarebbe opportuno e auspicabile che anche negli altri ambiti della società ci si muovesse nella stessa direzione». «Sarebbe paradossale - la preoccupazione di Cristiano Pizzo, Cisl - se non si riuscisse a ottenere le dosi necessarie a coprire tutti coloro che vogliono vaccinarsi. Significherebbe che ci sono due livelli di Pese, uno che sta sul pezzo e l'altro che sta da un'altra parte». «Abbiamo davanti una stagione difficile - Roberto Zaami, segretario Uil - e dobbiamo proseguire sul solco della collaborazione instaurata la scorsa primavera».

CRESCE L'ALLERTA

Imprese e sindacati sul fronte dell'emergenza sanitaria sono andati oltre: si è siglato un vademecum (interpellato il Dipartimento di prevenzione Asfo) che sarà diffuso in tutte le aziende del Pordenonese per «illustrare le modalità di comportamento da adottare nel caso in cui si registrino casi di lavoratori colpiti da Covid-19 da parte dei soggetti investiti del compito di decidere in merito». Tre i punti dell'avviso comune: misure cautelative da adottare quando si accede al luogo di lavoro, comportamenti da utilizzare in caso di sintomatologia e azioni da mettere in pratica in caso di contatti con soggetti contagiati fuori dal lavoro. Intanto sempre ieri Electrolux Porcia, visto il rialzo dei contagi in regione, ha alzato il livello di guardia previsto dall'accordo pilota dell'aprile scorso: da lunedì mascherina di nuovo obbligatoria per l'intera giornata lavorativa e più attenzione nel distanziamento in fabbrica. Inoltre a Porcia sono stati 410 i lavoratori che hanno aderito al piano - lanciato dall'azienda parallelamente alla campagna di Confindustria - di vaccinazione contro l'influenza. Anche la multinazionale svedese è a caccia delle dosi necessarie.

Da.Li.

