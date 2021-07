Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un autentico boom come non si vedeva da mesi. Nella giornata di ieri in regione ci sono state 7.059 prenotazioni per la prima dose: è l'effetto decreto sul green pass. «Si tratta di un dato importante che è sicuramente influenzato dall'introduzione da parte del Governo delle restrizioni per chi non ha il green pass». Il governatore Fvg Massimiliano Fedriga e il vice Riccardo Riccardi, evidenziando che «la seconda settimana di questo...