Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VACCINI E LAVOROPORDENONE Nelle ore in cui si decide sull'eventuale obbligo del green pass per alcune categorie di lavoratori (in particolare quelli delle mense scolastiche e del settore della ristorazione) si riaccende il tema dell'obbligo vaccinale tra il personale sanitario. Ieri mattina il Tar Fvg, nell'udienza relativa ad alcuni ricorsi tra i quali quello di un infermiere sospeso dall'Ordine di Pordenone, ha stabilito di non pronunciarsi...