LA CAMPAGNA

PORDENONE I medici di base sono pronti ad entrare in partita. Ieri durante il tavolo tecnico con la Regione, la fumata è stata bianca: la Fimmg, il sindacato più rappresentativo della categoria, ha sostanzialmente accettato il tariffario proposto dall'Ente. Ora manca solo l'approvazione del direttivo ed entro la prossima settimana si arriverà alla firma. Sta così per risolversi una querelle che sino ad oggi ha impedito ai medici di medicina generale di effettuare le vaccinazioni.

I DETTAGLI

L'accordo prevede un compenso di 6,16 euro per la vaccinazione in un locale individuato dall'Azienda sanitaria, di 10 euro in ambulatorio e di 25,06 euro se l'iniezione è effettuata a casa dell'assistito. I medici di medicina generale, in poche parole, potranno vaccinare ovunque. Si va appunto dagli ambulatori attrezzati ai locali ampi come ad esempio le Fiere o i palazzetti dello sport, quando saranno disponibili.

In questa primissima fase, però, saranno fondamentali soprattutto per eseguire le iniezioni a domicilio ai pazienti ultraottantenni che non possono spostarsi. Il sostegno dei medici di famiglia è fondamentale per evitare di arrivare sino a maggio con l'immunizzazione degli anziani.

ASTRAZENECA

Sono state ritirate anche in Fvg le fiale del vaccino AstraZeneca facenti parte del lotto ABV2856, quello sospeso in via precauzionale dall'Aifa dopo alcune reazioni gravi sfociate in trombosi ma non ancora correlate ufficialmente all'uso dell'antidoto. Si trattava della prima consegna, quella del 9 febbraio. «La Regione - ha spiegato il vicepresidente Riccardi - conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi del lotto segnalato. Dal momento in cui ci è giunta la comunicazione, le dosi in nostro possesso sono state poste immediatamente accantonate e messe a disposizione degli uomini del Nas che procederanno al sequestro». Si tratta nel dettaglio di 50 dosi di vaccino che erano conservate a Pordenone e che ora sono già a disposizione dei carabinieri del Nas, come nel resto d'Italia. Il lotto comprendeva 5mila dosi in totale, 4950 delle quali somministrate. Un dettaglio importante però riguarda il fatto che in Fvg tutte le persone che hanno ricevuto il vaccino del lotto segnalato stanno bene. Nessuno ha sviluppato sintomi gravi.

LA DISCUSSIONE

Di vaccini si è parlato anche ieri in consiglio regionale. «Le vaccinazioni a domicilio per gli over 80 hanno subito un grave ritardo che non permetterà di concludere l'operazione prima di maggio - ha attaccato Centis (Cittadini). Inoltre, lo hanno dichiarato le aziende sanitarie, fino all'inizio di questa settimana la vaccinazione domiciliare non era ancora iniziata: ciò ha rappresentato sicuramente un problema, perché proprio gli over 80 che non possono recarsi in ospedale costituiscono la categoria più fragile e, quindi, più a rischio». «È opportuno ricordare quale sia la verità - ha replicato Riccardi: ovvero quella che vede il Friuli Venezia Giulia essere tra le regioni dove i propri cittadini hanno maggiormente ricevuto almeno una dose dei tre vaccini a disposizione». Poi la promessa: «Arriveremo a 7mila dosi al giorno».

«La Regione Friuli Venezia Giulia - ha incalzato invece il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni - adotti un piano anti-sprechi per i vaccini inutilizzati e dia agli operatori in prima linea una direttiva su cosa fare delle dosi che potrebbero avanzare a fine giornata, a causa di mancati appuntamenti, perché non vengano gettate via ma, altresì, somministrate a persone in attesa».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA