CAMPAGNA IN AFFANNOPORDENONE Campagna vaccinale a rilento in regione (ieri da un'indagine del Sole 24 Ore il Fvg appariva terzultimo nelle terze dosi nella classifica nazionale delle Regioni) con il rischio di una nuova frenata con l'avvio delle prenotazioni, a partire da domani, della terza dose praticamente per tutti, dai 18 ai 39 anni. Seguendo sempre la regola che devono essere trascorsi almeno cinque mesi dalla seconda dose. Intanto nel...