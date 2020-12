LA SVOLTA

PORDENONE Anche il luogo scelto è un simbolo: i primi 265 vaccini anti-Covid della storia del Friuli Venezia Giulia, infatti, saranno effettuati a Palmanova, nella cornice della sede regionale della Protezione civile. Da quel palazzone, a febbraio, veniva decretato lo stato d'emergenza. Dalle stesse stanze, domenica partirà la rivoluzione. Non negli ospedali, quindi, ma accanto al cervello operativo della crisi: ecco dove scatterà la campagna vaccinale il 27 dicembre. E dalla provincia di Pordenone arriva nello stesso momento la notizia più importante: i primi dati sull'adesione al vaccino tra i medici e gli infermieri selezionati è «molto alta». Parola dei due presidenti dei rispettivi ordini. E ci sono casi in cui tocca addirittura il 100 per cento.

L'ANTICIPAZIONE

Si parte dal Cro, il centro oncologico anch'esso colpito dai contagi. La Regione, tramite la squadra-vaccini capitanata dal pordenonese Michele Chittaro, ha contattato dieci medici per la campagna del 27 dicembre: hanno aderito tutti, nessuna defezione. Si vaccineranno contro il Covid. «È una splendida notizia - ha detto il presidente dell'ordine dei Medici, Guido Lucchini - e sicuramente un esempio. Ma voglio soffermarmi anche sull'adesione che riscontriamo anche tra i medici della sanità pubblica, che è superiore alle attese». Vicina al 60 per cento, tre volte maggiore rispetto a quella segnalata in relazione alla vaccinazione antinfluenzale. Stessi riscontri da parte di Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia. «Abbiamo moltissime adesioni - spiega compiaciuto -, la partecipazione degli infermieri è molto alta».

IL METODO

Ad ogni Azienda sanitaria è stato chiesto di individuare un medico e un infermiere per reparto. È in corso anche il reclutamento dei primi vaccinandi delle case di riposo, ma almeno domenica l'operazione non dovrebbe riguardare la provincia di Pordenone. C'è anche un'altra novità, spiegata da Guido Lucchini: «Saranno inseriti subito anche dei rappresentanti per i medici di base, i pediatri di libera scelta, le libere professioni e gli odontoiatri». Nel dettaglio, per la Fimmg riceverà la dose Fernando Agrusti, per i medici di base Gionata Pessa, per i pediatri Flavia Ceschin, per gli odontoiatri Alessandro Serena. «E anch'io - ha assicurato Lucchini - il 27 mi vaccinerò». «Ho chiesto di essere il primo», ha ribattuto Clarizia. Le fiale dell'americana Pfizer arriveranno direttamente dall'istituto Spallanzani di Roma, mentre da dopo l'Epifania saranno conservate nei frigoriferi acquistati dalla Regione, e la campagna vaccinale si sposterà nei cinque ospedali individuati (tra cui quello di Pordenone) e soprattutto nelle case di riposo, dove il vaccino dovrà essere trasportato in loco grazie a delle borse in grado di mantenere temperature bassissime. Ogni vaccinazione, a Palmanova occuperà circa mezz'ora. Avverrà sotto stretta supervisione medica e ad occuparsi dell'operazione non saranno (ancora) i professionisti scelti dalla gestione commissariale, ma gli esperti della prevenzione del Friuli Venezia Giulia. Tutto sarà registrato, dal nome di chi inoculerà la dose a quello di chi la riceverà. Al giorno del vaccino sarà presente anche il vicepresidente Riccardo Riccardi: «Quando in base alle indicazioni del commissario arriverà il mio momento, mi vaccinerò sicuramente. Sarò in file come tutti gli altri cittadini». E intanto il 28 dicembre arriveranno altre 10mila dosi in regione.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA