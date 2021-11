Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE Il rischio, adesso che la possibilità di fare la terza dose è stata regalata anche ai cittadini residenti con più di 40 anni e che via via si arriverà ad allargare sempre di più la platea fino ad arrivare alla totalità della popolazione, è seriamente quello di non farcela. E non è un caso che già ora, già con questi numeri che si possono ancora definire limitati, non siano pochi i cittadini della provincia di...