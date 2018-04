Va al funerale della moglie e poi evade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Tomas Floss, 54 anni, ceco, agli arresti domiciliari in un appartamento di via Cancellieri a Trieste, deve la sua permanenza in Italia a un processo che sarà celebrato a giugno a Pordenone. Furto aggravato e uso indebito di carte di credito è l'accusa contestata. E finchè la futura sentenza non diventerà irrevocabile, le autorità austriache non potranno ottenere l'estradizione di Floss. L'uomo ha fatto di tutto per non espiare in Austria la pena inflitta dal tribunale di Graz l'8 novembre 2017 per diversi furti. Il 10...