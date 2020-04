SUL TERRITORIO

PORDENONE L'antimalarico c'è, è pronto nella borsa medica allegata al kit. Il cocktail di farmaci antivirali anche. Ma sino ad oggi non c'è stato bisogno né dell'una, né dell'altra terapia anti-Covid, perché i pazienti visitati a domicilio non manifestano sintomi tali da richiedere l'intervento di bombardamento del virus. E' il primo report stilato dalle Usca, le unità speciali di continuità assistenziale che da una settimana pattugliano il territorio regionale per dare la caccia al Coronavirus casa per casa. E l'analisi dice innanzitutto una cosa: la quasi totalità dei soggetti positivi in isolamento domiciliare (compresi quelli che hanno contratto il virus di recente) non desta particolare preoccupazione. Le squadre istituite dall'Azienda sanitaria, però, si preparano alla fase due dell'emergenza, quando è possibile che data la ripresa di molte attività si assista a qualche contagio in più.

L'ATTIVITÀ

Nell'organico delle Usca, le cui graduatorie sono state pubblicate dall'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, ci sono praticamente solo giovani. I due professionisti più anziani sono nati nel 1974, mentre gli altri sette medici sono nati tra il 1982 e il 1992. Una squadra di nuove leve, incaricate di rispondere alle chiamate, bardarsi di tutto punto per proteggere ed essere protetti e infine di prestare assistenza a chi è costretto a vivere la degenza da Covid-19 tra le mura di casa. Dal lancio della battaglia porta a porta, è passata una settimana. Ci si immaginava di raccontare giornate di fuoco, turni massacranti e interventi uno dietro l'altro. Invece non è così, perché anche negli appartamenti e nelle case della provincia di Pordenone, l'incidenza del contagio sta diminuendo, e a ruota ci va la gravità dei sintomi.

LA GIORNATA TIPO

Oggi, ad esempio, la giornata tipo di un'unità speciale di continuità assistenziale è fatta da due chiamate al massimo in un turno di sei ore, per un totale di quattro o cinque in una giornata. L'avviso parte dal medico di base, dopodiché le Usca si mettono in moto e raggiungono il paziente. I protagonisti dell'assistenza riferiscono di «persone con quadri clinici assolutamente stabili», che necessitano solamente di un attento monitoraggio. Ma sino ad ora non di cocktail antivirali o del farmaco contro la malaria. Quello è rimasto confinato nei reparti ospedalieri. In media, inoltre, le chiamate ricevute dalle Usca sono 10 al giorno, la metà delle quali diventa poi un intervento a domicilio. Ma il lavoro più duro potrebbe iniziare tra qualche settimana, quando è prevista l'intensificazione dell'attività casa per casa, anche in relazione alla ripresa delle attività sociali e lavorative.

