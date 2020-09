C'è un altro carabiniere, in provincia di Pordenone, che si è ammalato a causa dell'esposizione all'uranio impoverito durante le missioni di pace all'estero e che ha dovuto fare ricorso al Tar affinchè fosse accertata la responsabilità del ministero della Difesa per i danni patrimoniali e non patiti in conseguenza del tumore contratto per fatti di servizio. A marzo l'avvocato Carmine Perruolo del Foro di Roma aveva ottenuto un risarcimento che sfiorava il mezzo milione di euro per un altro militare. Per una vicenda fotocopia ha ottenuto dal Tar la nomina di un consulente tecnico d'ufficio che dovrà accertare il danno biologico patito. «È incomprensibile - spiega il legale - la condotta del ministero dopo che vi è stato un pronunciamento del giudice del lavoro di Pordenone e il riconoscimento della causa di servizio da parte della Corte dei conti». Perruolo chiede 826.794 euro per il danno non patrimoniale; 50mila per la perdita di capacità lavorativa; 50mila per il mancato guadagno per le missioni a cui il ricorrente non ha potuto partecipare e a cui non potrà più partecipare. Secondo il Tar non richiede «particolari dimostrazioni il fatto che la malattia abbia impedito e impedirà in futuro al ricorrente di avere chance di carriera e, in ogni caso, di partecipare a ulteriori missioni». La consulenza verrà discussa nell'udienza del 24 marzo 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA