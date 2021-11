Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sabato con inizio alle 10 in video conferenza si terrà la cerimonia della V edizione del Premio Uomini Illuminati , riconoscimento attribuito a uomini eccellenti, che lavorano per le donne e al loro fianco, che sono attivi nei loro incarichi governativi così come in qualsiasi luogo di lavoro in cui si trovano ad operare per realizzare una democrazia paritaria sostanziale. In questa edizione il riconoscimento è stato conferito al dott....