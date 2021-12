L'INTESA

PORDENONE Fondazione Portogruaro Campus e Università di Trieste hanno firmato una nuova convenzione quinquennale per l'attività del Polo universitario nella città di Portogruaro. Le firme sono state poste dal Rettore Roberto Di Lenarda e da Massimo Zanon, Presidente della Fondazione Portogruaro Campus. La firma segna la continuità del più che ventennale rapporto di collaborazione fra Università di Trieste e Fondazione Portogruaro Campus: la prima convenzione infatti risale al 1997, quando venne istituito l'ormai storico corso di laurea in Scienze dell'educazione. Quindi l'a.a. 2021/2022 è il venticinquesimo di Scienze dell'educazione e il primo di attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Coordinamento e gestione dei servizi educativi, ampliando e arricchendo l'offerta formativa. Il Polo Universitario gestito dalla Fondazione Portogruaro Campus è frequentato da oltre 800 studenti del Corso in Scienze dell'Educazione. L'avvio della Laurea Magistrale ha suscitato grande interesse e consentirà di aumentare il numero di studenti frequentanti.

Ulteriore novità è rappresentata dall'allestimento di una nuovissima biblioteca, sita all'interno del Campus di Portogruaro, in via del Seminario, che sarà a disposizione degli studenti quale strumento di elevato valore culturale per lo sviluppo e la promozione del territorio. L'organizzazione delle collezioni e dei servizi al pubblico, l'acquisizione e la gestione biblioteconomica del materiale bibliografico, la formazione del personale, nonché il sistema informativo gestionale saranno a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale dell'Università di Trieste. Portogruaro Campus si farà carico della custodia del materiale bibliografico dell'Ateneo, consentendo l'accesso dell'utenza alla biblioteca e alle collezioni nell'ambito dell'orario di apertura previsto.



