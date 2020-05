UNIVERSITÁ

PORDENONE Già oltre mille e cento colloqui (virtuali) prenotati per aggiudicarsi 150 posti di lavoro messi sul piatto da undici aziende. Un piccolo esercito di candidati quello che, nel giro di una manciata di giorni, ha preparato il curriculum, l'ha caricato sul sistema e ha finalizzato l'iscrizione al primo Job breakfast digitale dell'Università di Udine e Pordenone, nato da un'idea del delegato al Placement, Marco Sartor (già direttore del Consorzio pordenonese) e subito appoggiato dal rettore Roberto Pinton. La dimostrazione che la fame di lavoro, fra i giovani delle province di Udine e Pordenone e non solo, iscritti all'ateneo friulano o già laureati, è tanta, soprattutto nell'era covid, in cui le incertezze si moltiplicano.

VOLONTARI

«Un risultato molto buono. Per prenotarsi ai colloqui i ragazzi dovevano precaricare il curriculum nel sistema per poi completare l'iscrizione: quindi, sono tutte persone che si sono impegnate per essere presenti sabato. In media avremo circa 107 colloqui per ciascuna azienda», dice Sartor, che si occupa del Placement ma anche dei rapporti con le imprese. Un mestiere delicato, di questi tempi. Ma l'obiettivo di trovare un lavoro a laureandi e laureati dev'essere sentito a più livelli in ateneo, visto che ci sono dipendenti dell'Università che si sono resi disponibili a lavorare gratuitamente per rendere possibile questa prima mini-fiera virtuale per dare speranze e risposte ai ragazzi formati a Udine e Pordenone. «Quindici dipendenti dell'ateneo spiega Sartor hanno deciso di lavorare gratis sabato mattina per fare assistenza alle aziende che devono fare i colloqui. La procedura prevede che vengano create delle stanze virtuali in cui restano fissi i referenti aziendali, che vengono affiancati da persone dell'Università, che faranno entrare e uscire gli studenti o i laureati che si sottopongono ai colloqui attraverso un software gestito dal nostro ateneo».

I NUMERI

I colloqui prenotati, secondo i numeri forniti dal delegato, sono sinora 1.186. Le posizioni più ricercate, a giudicare dal numero di aspiranti, sono le oltre dieci offerte dallo sportello della Regione che gestisce i rapporti con le imprese (quindi, di fatto un intermediario), che vede 146 ragazzi a colloquio. Segue Adecco (che offre 10 posizioni) con 140 colloqui, il gruppo Pittini (da 6 a 10 posti in palio) con 122, Fincantieri (da 6 a 10 posizioni) con 120 colloqui, Biofarma (da 1 a 5 posti) con 118, la Freud (da 1 a 5) con 111 candidati, la Danieli (oltre 10 posizioni) con cento aspiranti, la PwC (da 6 a 10) con 99 colloqui, Taghleef Industries (da 1 a 5) con 84, Eurotech (da 1 a 5) con 84 e Webformat (che offre da 1 a 5 posti) con 62. A caccia di un lavoro, per la maggior parte laureati usciti dall'ateneo friulano. «Le persone che hanno prenotato i colloqui sono per il 71 per cento laureati e per il 29 per cento studenti dell'Università di Udine». E non è escluso che fra i più maturi ci sia anche chi, causa covid, ha perso il posto di lavoro. A questo aveva pensato Sartor, che ha caldeggiato questa iniziativa virtuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA