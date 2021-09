Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNIVERSITÁPORDENONE Da martedì 7 a giovedì 9 settembre porte aperte all'Università di Udine, in presenza o via streaming, per conoscere i master e i corsi di alta formazione in partenza in autunno, per il nuovo anno accademico 2021/22. Saranno presentati 15 Master universitari di I e II livello e 7 Corsi Executive di aggiornamento e sviluppo delle proprie competenze lavorative. E sono già oltre 400 le adesioni all'iniziativa. Le...