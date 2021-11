Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOPORDENONE «In questo momento andare allo scontro, dichiarando pure guerra a colossi dell'e-commerce come Amazon e Alibaba, vorrebbe dire perdere in partenza e farci pure male. Serve un qualcosa di nuovo, oserei dire originale: strumenti tecnologici dei quali possono essere dotati tutti i commercianti, quelli di Pordenone come quelli del paesino più piccolo della provincia, senza alcun tipo di esclusione. Una vetrina virtuale nella...