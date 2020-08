LE IMPRESE

PORDENONE Il tessuto industriale del territorio arriva alla pausa estiva con un andamento largamente positivo, in alcuni casi straordinariamente positivo. Mentre i dati dell'Istat annunciano un crollo del Pil nazionale del 12,4 per cento nel secondo trimestre del 2020, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti presenta un quadro che pare andare in controtendenza e parla di settori che marciano con ritmi superiori al periodo pre-crisi come il legno-arredo, l'elettrodomestico e alcune piccole nicchie che sono ripartite.

I DATI

Dati significativi appaiono le ricerche di personale da parte di alcune aziende come la Friulintagli, mentre fra i settori che vivono un momento positivo ci sono anche il wellness e tutto il comparto legato alla casa, dopo il lockdown che ha riportato l'attenzione su quello che può migliorare la qualità della vita fra le quattro mura. Le ombre riguardano invece soprattutto il settore della meccanica legata all'automotive, in sofferenza ma, per Agrusti, con speranze di ripresa legate agli incentivi per le auto. Anche questo settore avrà una ripartenza - prevede insomma il presidente, e aggiunge che tutto questo è accaduto perché siamo riusciti a mantenere accesi i motori della produzione anche nei periodi peggiori della pandemia, grazie all'accordo con i sindacati sulla sicurezza. Vaccinazioni. Il dialogo con le organizzazioni sindacali si sposta ora su un altro tema legato alla sicurezza in azienda, quello delle vaccinazioni, ha annunciato Agrusti nel bilancio di mezza estate assieme al direttore generale Massimiliano Ciarrocchi e al vicedirettore Giuseppe Del Col: Abbiamo già avuto dalla Regione una risposta positiva sulla possibilità di avviare una campagna di vaccinazione, in via volontaria, all'interno delel aziende, per far sì che le aziende siano il luogo più sicuro nel quale entrare. Questo perché aggiunge Agrusti , se in autunno saremo in grado di sottrarre alla verifica una delle due eventualità, ossia influenza stagionale o Covid-19, ci avvicineremo sempre più alla copertura totale di screening preventivo.

MASCHERINE

Dopo il contributo al raggiungimento, a livello nazionale, dell'autosufficienza nella produzione di mascherine, è la volta dei banchi. Il primo obiettivo è stato ottenuto con la realizzazione, in una azienda associata, di una parte di stabilimento totalmente nuova nella quale troveranno spazio macchinari innovativi, capaci di una produzione mensile di diverse decine di milioni di pezzi. Il risultato sarà presentato ufficialmente fra una decina di giorni, alla presenza del commissario Domenico Arcuri e di Alberto Vacchi, ad della Ima di Bologna. L'altra partita è ora quella dei banchi per le scuole: Stiamo lavorando con una dozzina di imprese del territorio per raggiungere i numeri che ci consentano di partecipare al bando di gara internazionale che scadrà il prossimo 5 agosto. I lotti minimi sono da 200mila pezzi e vorremmo appunto fare la nostra parte per almeno 200mila. Non so se ce la faremo, ma stiamo cercando di raccordare diverse realtà produttive. Vita associativa. Approvato dalle due assemblee il disegno unitario che segna ufficialmente la nascita di Confindustria Alto Adriatico: Ora - rimarca Agrusti - anche formalmente Confindustria Alto Adriatico è l'unica Confindustria di questo territorio, e abbiamo intenzione di consolidare anche con Udine un rapporto molto stretto.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA