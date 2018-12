Unindustria Agrusti: stiamo accelerando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SFIDEPORDENONE Il sistema delle imprese deve accelerare i processi di innovazione e competitività per far fronte a scenari inediti. «Dalla politica delle infrastrutture alle nuove leggi sul lavoro (decreto Dignità) alla demolizione degli interventi capaci di agevolare la transizione verso il digitale delle Pmi e più in generale dell'industria italiana scrive il Presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti nella pubblicazione distribuita ad associati e stakeholders si dispiega il progetto ostile alle stesse strutture...