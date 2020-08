LA SITUAZIONE

PORDENONE Sono undici i nuovi contagiati in regione. Di questi due in provincia di Pordenone. Restano però rassicuranti gli altri dati: i ricoverati in terapia intensiva sono sempre tre e sono scesi a 5 gli ospedalizzati. Da segnalare, però, un focolaio partito da due discoteche di Lignano. Si stanno facendo i tamponi per cercare di circoscrivere i casi.

FUORI REGIONE

Degli undici nuovi contagiati nove hanno contratto il virus fuori regione. Si tratta, dunque, di persone che sono rientrate dalle vacanze o sono finite in quarantena per aver raggiunto i parenti dai Paesi dell'Est. Da quanto si è appreso, inoltre, sarebbero in corso una serie di tamponi per cercare di arginare un focolaio che potrebbe essere partito da una o più discoteche a Lignano. Potrebbe interessare sia giovani residenti in Friuli che in Veneto.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 219 (7 più di ieri). Sette sono anche i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 3 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Ieri sono stati rilevati 11 nuovi contagi, di cui 9 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.533: 1.437 a Trieste, 1.090 a Udine, 766 a Pordenone e 237 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.966, i clinicamente guariti sono 9 e le persone in isolamento 200. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

